Хоккейный клуб "Трактор" отправил в отставку директора по спортивному развитию

Функционал Александра Шинина временно возьмет на себя генеральный менеджер команды

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Руководство челябинского хоккейного клуба "Трактор" уволило директора по спортивному развитию Александра Шинина. Об этом в четверг сообщается на сайте команды.

"Функционал экс-руководителя до окончания поиска нового специалиста на себя временно возьмет генеральный менеджер клуба Алексей Волков", - сказано в сообщении.

Ранее местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что якобы Шинин может быть причастен к уголовному делу о наркотиках.

ТАСС обратился за комментарием в пресс-службу Главного управления МВД России по Челябинской области.