Победитель Кубка Дэвиса Давыденко открыл академию в Москве

Николай Давыденко отметил, что почти не смотрит профессиональный теннис

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Обладатель теннисного Кубка Дэвиса 2006 года в составе сборной России Николай Давыденко открыл академию своего имени в Москве. Об этом Давыденко в четверг рассказал ТАСС.

"У меня в Москве теннисная академия своя, там работают два тренера, - сказал Давыденко. - Занимаются дети 9-11 лет, есть и постарше. Профессионалов у нас нет, но мы особо и не стараемся, это довольно непросто. Мы стараемся развивать детский спорт в стране".

"Профессиональный теннис почти не смотрю. Последний раз я смотрел теннис, когда работал комментатором. Тогда Медведев играл в финале Итогового турнира [Ассоциации теннисистов-профессионалов]", - добавил теннисист.

Давыденко 42 года, он завершил карьеру в 2014 году. Он является победителем Кубка Дэвиса, четыре раза выходил в полуфинал турниров Большого шлема, в 2009 году стал победителем Итогового турнира ATP.