20 июля, 11:34
ATP

Давыденко не верит, что Надаль вернется на корт

Победитель Кубка Дэвиса считает, что испанцу помешают травмы

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка Дэвиса 2006 года Николай Давыденко не верит в возвращение на корт испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Об этом Давыденко в четверг рассказал ТАСС.

"Я думаю, Надаль не сможет вернуться в спорт, уже возраст не тот, - сказал Давыденко. - То же самое, как у Федерера, он пытался вернуться, но не получилось. Время идет, как бы он не залечивался, ему нужно возвращаться на максимальный уровень, а чтобы на него возвращаться, все равно мешают травмы. Он может вернуться, выиграть один-два матча, а потом сняться".

"Он еще не такой старый, ему 37, многие заканчивают в этом возрасте", - добавил теннисист.

37-летний Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытых чемпионатах Франции (14). Всего на счету испанца 22 выигранных турнира Большого шлема. Надаль не выступал на соревнованиях после того, как в январе проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии американцу Маккензи Макдональду. Во втором сете испанец взял медицинскую паузу, спортсмен доигрывал матч с травмой ноги. 

Теги:
Давыденко, Николай ВладимировичНадаль, РафаэльATP
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