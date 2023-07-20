20 июля, 11:35
КХЛ

Исполнительный директор СКА Точицкий, работавший в команде 15 лет, покинул клуб

При Андрее Точицком петербургская команда дважды выиграла Кубок Гагарина

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Исполнительный директор петербургского хоккейного клуба СКА Андрей Точицкий покинул команду. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

Ранее об уходе Точицкого сообщил телеграм-канал "Хоккейная правда". Сам он подтвердил данную информацию.

Точицкий занимал должность исполнительного директора СКА с июня 2021 года. В 2008-2011, 2015-2016 годах был генменеджером клуба. Также с 2011 по 2015 год он был спортивным директором СКА, с 2017 по 2021 год - гендиректором клуба. За это время петербургская команда дважды стала обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), выиграла регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в 2013, 2018 и 2023 годах. 

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КХЛ
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