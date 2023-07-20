Давыденко считает, что Джокович уже не может конкурировать с молодыми теннисистами

Серб играет на пределе своих физических возможностей, отметил победитель Кубка Дэвиса

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович играет на пределе своих физических способностей и в этом плане уступает более молодым соперникам. Об этом ТАСС в четверг рассказал обладатель Кубка Дэвиса 2006 года Николай Давыденко.

"Его теннис позволяет все выигрывать, физически он уже уступает, - сказал Давыденко. - Если взять его пять лет назад, он бы выиграл у Алькараса в трех сетах и не мучился бы. В теннисном плане он все равно показывают блестящую игру, но физически играет на пределе своих возможностей. Без физики сейчас сложно обыгрывать более молодых людей".

16 июля 36-летний Джокович в финале Уимблдона - третьего в сезона турнира Большого шлема - уступил первой ракете мира испанцу Карлосу Алькарасу, которому 5 мая исполнилось 20 лет.