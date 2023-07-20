Юрист Алексеев выступает за создание государственной политики по защите прав спортсменов

Сергей Алексеев отметил, что арбитры CAS досконально рассматривают дела и выносят в основном справедливые решения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. В России должна быть выработана государственная политика по защите прав отечественных спортсменов. Об этом в четверг на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту при комитете Совета Федерации по социальной политике "Идеологические основы развития физической культуры и спорта в России" заявил спортивный юрист Сергей Алексеев.

"Закон сейчас на нашей стороне, но в России нет почему-то государственной политики по защите прав спортсменов, - заметил Алексеев. - Сейчас мы продолжаем отстаивать в Спортивном арбитражном суде интересы наших спортсменов, это можно делать удаленно, даже в Швейцарию не надо ехать. Опыт показывает, что арбитры из разных стран очень досконально рассматривают дела и выносят в основном справедливые решения. Да, иногда вердикты оказываются и политизированными, но это единичные случаи".

"Очень важно, чтобы все неправомерные в отношении российского спорта решения разбирались и обжаловались. Если система по защите прав российских спортсменов будет налажена, то тогда быстрей наш спорт вернется на международную арену. А когда мы молчаливо соглашаемся с этими решениями и ждем смягчения позиции, то результата не будет. Если уклоняешься от борьбы, значит, ты обречен на гибель, это законы природы и юриспруденции", - добавил юрист.

В настоящее время из-за ситуации на Украине по решению международных спортивных федераций российские атлеты лишены возможности выступать на соревнованиях по большинству олимпийских видов спорта даже в нейтральном статусе.

"Мне кажется, нужна более решительная позиция по отстаиванию права на участие в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Направление по усилению спортивных связей с дружественными странами выбрано нашим руководством правильно, но нужна и эффективная правовая защита спортсменов. Тогда будут более уважительно относиться к России и даже побаиваться, мы быстрее восстановим наш прежний статус. Если мы сейчас продолжим соглашаться на кабальные условия и не огрызнемся на царящую несправедливость, то возвращение затянется на длительное время", - считает Алексеев.