Давыденко назвал бредом возможность использования допинга в теннисе

Допинг в теннисе практически не используется, отметил Николай Давыденко

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка Дэвиса Николай Давыденко считает, что допинг в теннисе используется нечасто. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

"Допинг в теннисе практически не используется, это бред, - сказал Давыденко. - То, что их дисквалифицировали, - это не допинг. Скорее всего, они оставили заявку в системе и не оказались в нужном месте, на этом и попались".

Во вторник стало известно, что шведский теннисист Микаэль Имер был дисквалифицирован на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов. Ранее за аналогичное нарушение был отстранен американец Дженсон Бруксби.

Давыденко завершил спортивную карьеру в 2014 году.