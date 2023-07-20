Давыденко объяснил, почему российских теннисистов не отстранили от турниров

Спортсменам повезло, что организации в теннисе состоят не из политиков, отметил Николай Давыденко

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка Дэвиса 2006 года Николай Давыденко считает теннис далеким от политики видом спорта. Об этом Давыденко в четверг рассказал ТАСС.

"Политика есть везде, я не знаю, кто сказал, что спорт вне политики, - сказал Давыденко. - Ты либо безбашенный, либо пытаешься устроить какое-то шоу. Всем все понятно. Нам повезло, что в теннисе организации состоят из профессионалов, а не политиков".

"Многие сами были игроками, они знают, что такое спорт, поэтому нас и не отстранили", - добавил собеседник агентства.

В начале марта 2022 года Международная теннисная федерация приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных соревнований - Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов допустили российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе.