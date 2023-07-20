Бой Монсон - Тактаров пройдет по правилам ММА

Поединок запланирован на 4 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдет по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС в четверг сообщили организаторы поединка.

"Бой пройдет по правилам ММА", - сказал собеседник агентства.

Джефф Монсон сообщил ТАСС, что готовится к поединку в Уфе со своим тренером и командой.

Поединок запланирован на 4 августа. Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Монсону 52 года, на его счету 61 победа, 27 поражений и 2 ничьи. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.