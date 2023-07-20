20 июля, 12:02
ММА

Бой Монсон - Тактаров пройдет по правилам ММА

Поединок запланирован на 4 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдет по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС в четверг сообщили организаторы поединка.

"Бой пройдет по правилам ММА", - сказал собеседник агентства.

Джефф Монсон сообщил ТАСС, что готовится к поединку в Уфе со своим тренером и командой.

Поединок запланирован на 4 августа. Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Монсону 52 года, на его счету 61 победа, 27 поражений и 2 ничьи. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация