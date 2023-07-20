Алексеев: руководители МОК и федераций стали главными нарушителями олимпийских ценностей

Центральными фигурами в спорте являются атлеты, а не государства или спортивные организации, подчеркнул юрист

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации, запрещающие российским атлетам выступать на соревнованиях на одинаковых правах с соперниками из-за рубежа, нарушают базовые принципы Олимпийской хартии. Такое мнение в четверг на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту при комитете Совета Федерации по социальной политике "Идеологические основы развития физической культуры и спорта в России" высказал спортивный юрист Сергей Алексеев.

"Центральной фигурой в спорте является спортсмен, именно спортсмены принимают участие в международных соревнованиях, а не государства или какие-то спортивные организации, - заметил Алексеев. - И в этой ситуации, когда спортсмены с правовой точки зрения ничего не нарушали, к ним применяются драконовские санкции. С правовой точки зрения это нонсенс, потому что согласно Олимпийской хартии и другим документам запрещена дискриминация по национальному признаку и признаку принадлежности к государству. Налицо массовые нарушения прав человека, когда спортсменов, имеющих право выступать на соревнованиях, дискриминируют и не пускают, лишают права на труд, наносят удар по их имиджу".

"Против вмешательства политики в спорт несколько раз выступала Генеральная Ассамблея ООН, которая не одну резолюцию выносила по этому вопросу. Независимость спорта от политики сейчас нарушается, в первую очередь - руководителями Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций, которые, напротив, согласно хартии должны охранять ценности спорта и права атлетов", - добавил юрист.

В настоящее время из-за ситуации на Украине по решению международных спортивных федераций российские атлеты лишены возможности выступать на соревнованиях по большинству олимпийских видов спорта даже в нейтральном статусе.