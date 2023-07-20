20 июля, 12:12
Шахматы

Дворкович предположил, что число играющих в шахматы людей может достигнуть миллиарда

Сергей Бобылев/ ТАСС
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Глава FIDE отметил, что социальная роль шахмат возрастает

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Социальная роль шахмат в мире возрастает, в недалеком будущем в них может играть миллиард человек. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Последние годы наблюдается бум в шахматах благодаря сочетанию различных факторов. Это и развитие технологий, и появлению кинофильмов. Наш вклад, конечно, в этом тоже есть - и FIDE, и всех национальных федераций без исключения. Интерес растет, шахматы растут в интернете, появляются на телевидении. Социальная роль шахмат возрастает, и в целом мы на правильном пути. Думаю, в шахматы играют сотни миллионов. Думаю, мы не так далеки от цифры миллиард, но этого точно мы никогда не узнаем", - сказал Дворкович.

В четверг глава FIDE открыл в Москве сеанс одновременной игры на Гоголевском бульваре, приуроченный к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля. 

Теги:
Дворкович, Аркадий Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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