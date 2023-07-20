20 июля, 12:16
ММА

Бой против Косты может стать претендентским для Чимаева

Поединок состоится 21 октября на турнире UFC в Абу-Даби

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бой против бразильца Пауло Косты может стать претендентским для представляющего Швецию Хамзата Чимаева. Об этом ТАСС в четверг рассказали в команде Чимаева.

"Бой против Косты может стать претендентским", - сказал собеседник агентства.

Бой Чимаев - Коста пройдет 21 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

Чемпионом UFC в среднем весе является новозеландец Исраэль Адесанья. Чимаеву 29 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 

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ММА
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