Брендированный транспорт к Международному фестивалю спорта запустили в Екатеринбурге

В период проведения фестиваля эти транспортные средства будут задействованы в качестве шаттлов для зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Трамваи и автобусы в цветах Международного фестиваля университетского спорта, а также с символикой соревнований вышли на городские маршруты в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля в четверг.

"Фирменные трамваи можно встретить на маршрутах 3, 14, 18, 24, 32. Также 25 брендированных автобусов ежедневно курсируют по различным городским маршрутам. В период проведения фестиваля именно эти транспортные средства будут задействованы в качестве шаттлов для гостей соревнований", - сообщили в пресс-службе.

На общественном транспорте также изображен талисман мероприятия - соболенок Кедри.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 193 комплекта медалей.