Футболист "Зенита" Фернандес назвал большой ложью слухи о своем лишнем весе

Защитник отметил, что не имеет представления, откуда появились такие новости

ТАСС, 20 июля. Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Марио Фернандес не знает, откуда появились слухи о его лишнем весе, и считает их большой ложью. Комментарий Фернандеса в четверг приводит "Спорт-Экспресс".

"Зенит" объявил о переходе Фернандеса 17 июля. Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский клуб не сообщает о трансфере игрока из-за лишнего веса.

"Действительно, новостей было очень много, и думаю, что я не все смог посмотреть и прочитать, но все это было одной большой ложью. От тех новостей, которые до меня доходили, мне стало очень грустно. Но у меня уже была возможность рассказать правду, и добавить к уже сказанному мне нечего. Сейчас я полностью сфокусирован на "Зените", - сказал Фернандес.

"Совершенно не представляю, откуда появились эти новости. Если честно, даже не хочу знать", - добавил он.