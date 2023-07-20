Хоккеист сборной Великобритании Хэммонд погиб в возрасте 33 лет

Спортсмен погиб в автокатастрофе в Канаде

ТАСС, 20 июля. Нападающий сборной Великобритании по хоккею и клуба "Ноттингем" Майк Хэммонд погиб в автокатастрофе на 34-м году жизни. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерации хоккея Великобритании.

Сообщается, что авария произошла в Канаде 19 июля.

Хэммонд выступал за сборную Великобритании с 2018 года. Вместе с командой он стал победителем чемпионата мира в первом дивизионе в 2018 году. В составе сборной Великобритании он принял участие в двух чемпионатах мира - в 2019 и 2021 годах. В 2023 году команда Великобритании заняла первое место в группе A первого дивизиона и вернулась в элитный дивизион мирового первенства, Хэммонд в 5 играх забросил 2 шайбы и отдал 3 голевые передачи.

В сезоне-2022/23 Хэммонд выступал за клуб Британской элитной хоккейной лиги "Ноттингем". В регулярном чемпионате он набрал 38 (13 шайб + 25 голевых передач) очков в 51 матче, в плей-офф нападающий в 4 играх набрал 5 (1+4) очков. Ранее он выступал за "Манчестер", "Ковентри", датские "Оденсе" и "Фредериксхавн", германский "Ганновер".