Федерация шахмат России подписала 10-летний контракт с гроссмейстером Есипенко

Соглашение предусматривает комплексную поддержку профессионального роста шахматиста под руководством лучших российских специалистов

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) и российский гроссмейстер Андрей Есипенко подписали 10-летнее соглашение. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Подписание контракта состоялось в Центральном доме шахматиста в Москве в Международный день шахмат. Со стороны ФШР соглашение подписал президент организации Андрей Филатов.

Контракт предусматривает комплексную поддержку профессионального роста шахматиста под руководством лучших российских специалистов. Спортсмен в свою очередь берет на себя обязательство сделать все возможное для достижения лучших результатов и достойного представления страны на международной арене.

"Теперь шансов нет: Андрей, ты обязан стать чемпионом мира", - сказал Филатов после подписания соглашения.

Также ФШР подписала соглашение с Костромским государственным университетом и Федерацией шахмат Костромской области по введению в учебный план обучающих программ по шахматам.

Есипенко 21 год, он получил звание гроссмейстера в 2018 году. Россиянин является победителем Всемирной онлайн-олимпиады 2020 года. В 2017 году он выиграл юношеские первенство Европы и чемпионат мира среди игроков до 16 лет. В 2012 году в Сочи стал победителем командного чемпионата России.