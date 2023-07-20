Футболисту ЦСКА Дивееву потребуется операция из-за травмы голеностопа

Как сообщил ТАСС агент игрока Олег Еремин, сроки восстановления защитника пока неизвестны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Защитнику ЦСКА и сборной России по футболу Игорю Дивееву потребуется операция из-за травмы голеностопа, которую он получил в матче за Олимпбет - Суперкубок России против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС в четверг рассказал агент футболиста Олег Еремин.

15 июля ЦСКА уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России (0:0, 4:5 - по пенальти). Дивеев был заменен после первого тайма. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов позднее сообщил, что у игрока защемило голеностоп.

"Игорю потребуется операция, - сказал Еремин. - Пока неизвестно, когда она пройдет, врачи определяются, когда и где. По срокам восстановления будет понятно после проведения операции. Это все из-за травмы голеностопа, из-за которой он был заменен в матче за Суперкубок России".

Дивееву 23 года, он выступает за ЦСКА с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу.