Рожков сообщил, что ветераны СВО начали входить в составы паралимпийских сборных России

Глава Паралимпийского комитета России назвал важной задачей вовлечение ветеранов специальной военной операции в паралимпийское движение России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции (СВО) начали входить в составы паралимпийских сборных команд России. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков во время своего выступления на форуме для ветеранов боевых действий СВО "Справедливость. Забота. Уважение", проводимом государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

"Вовлечение ветеранов специальной военной операции в паралимпийское движение России - важная задача. Ветераны СВО уже представлены в пауэрлифтинге, фехтовании на колясках, велоспорте, следж-хоккее, волейболе сидя, баскетболе на колясках и других видах спорта. Некоторые из них добились высоких результатов и входят в составы сборных команд России и субъектов Российской Федерации", - заявил Рожков.

"В форуме принимают участие ветераны специальной военной операции со всех субъектов Российской Федерации, а также наши паралимпийцы - участники боевых действий на Северном Кавказе, заслуженные мастера спорта Вадим Селюкин и Владимир Каманцев. Паралимпийский спорт очень востребован в физической реабилитации и социальной адаптации. Благодаря консолидации наших усилий с заинтересованными сторонами мы сможем помочь большему количеству людей, попавших в трудную жизненную ситуацию", - добавил глава ПКР.

20 июля ПКР подписал соглашение о сотрудничестве с фондом "Защитники Отечества".