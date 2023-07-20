Волейболиста Кимерова дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

Спортсмен отстранен от соревнований до 8 декабря 2024 года

ТАСС, 20 июля. Российский волейболист Александр Кимеров признал вину в нарушении антидопинговых правил и был дисквалифицирован на два года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Дисквалификация Кимерова отсчитывается с 9 декабря 2022 года и продлится до 8 декабря 2024 года. Кимеров признал, что в его пробах, взятых во внесоревновательный период 20 ноября 2013 года и 18 августа 2014 года, были обнаружены запрещенные вещества кленбутерол и дегидрохлорметилтестостерон.

Кимерову 26 лет, с февраля 2022 года по январь 2023 года он выступал за ярославский клуб "Ярославич". Ранее он представлял московское и краснодарское "Динамо", уфимский "Урал", "Факел" из Нового Уренгоя и итальянскую "Верону". Кимеров дважды становился бронзовым призером чемпионатов России. В составе сборной России стал бронзовым призером Европейских игр 2015 года в Баку, является победителем Универсиады 2015 года в Кванджу.