FIDE во время Кубка мира рассмотрит возвращение российских детских и паралимпийских команд

Турнир пройдет в Баку с 30 июля во 24 августа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) во время Кубка мира в Баку рассмотрит вопрос допуска российских детских и паралимпийских команд до международных турниров. Об этом в четверг сообщил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов, выступая на церемонии вручения золотых знаков ФШР.

"Глава FIDE Аркадий Дворкович сказал, что в Баку на совете FIDE будет рассматриваться вопрос о возврате наших детских и паралимпийских команд. Надеюсь, что совет FIDE проголосует за это, и наши дети и паралимпийцы будут принимать участие во всех международных соревнованиях", - сказал Филатов.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.

16 марта 2022 года FIDE запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.