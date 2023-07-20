Песков: переход ФШР в азиатскую федерацию расширит потенциал российских шахматистов

По мнению председателя попечительского совета ФШР и пресс-секретаря президента РФ, шахматисты будут развиваться, играя с сильными соперниками

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) должен расширить потенциал отечественных шахматистов. Такое мнение в четверг высказал председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на праздновании Международного дня шахмат в Москве.

"Наши блистательные гроссмейстеры, которых объединяет не менее блистательная федерация, перешли в азиатский шахматный мир. Как ни странно, мы перешли в клуб сильнейших, и это тот случай, когда так можно однозначно сказать, - отметил Песков. - Причем мы перешли туда, где нам нужно еще работать, чтобы не просто доказать свой класс. Надо работать, развиваться, и это очень хорошо, когда переходишь в клуб, где много тех, кто сильнее тебя. Мне кажется, это расширит наш потенциал и будет поводом для дополнительных усилий наших спортсменов".

28 февраля генеральная ассамблея ACF проголосовала за включение ФШР в состав организации. Юридически ФШР вошла в состав ACF с 1 мая. ФШР стала первой из национальных спортивных федераций, перешедшей в азиатскую федерацию.