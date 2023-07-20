Песков считает, что шахматы помогают детям расти свободными от дурных привычек

20 июля отмечается Международный день шахмат

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Игра в шахматы помогает детям расти свободными от дурных привычек. Такое мнение высказал председатель попечительского совета Федерации шахмат России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на праздновании, приуроченном к Международному дню шахмат.

Международный день шахмат отмечается 20 июля.

"Это очень здорово, что мы продолжаем этот праздник праздновать, и в этом немалая заслуга Российской Федерации. Очень рад, что [президент Международной шахматной федерации] Аркадий Владимирович [Дворкович] здесь как международный представитель разделяет с нами эту радость. Я не устаю радоваться тому, что в нашей стране, скорее всего, шахматы - это самый динамично развивающийся вид спорта. Не думаю, что есть какая-то статистика, но с точки зрения логистической доступности, притягательности, таинственности этого вида спорта и, если взять наш географический охват с нашими регионами, это самый динамично развивающийся вид спорта", - сказал Песков.

"Шахматы несут добро, умных и здоровых детей нам, воспитывают их, являются залогом того, что наши дети растут свободными от дурных привычек, от всего неправильного. И шахматы совершенно необъяснимым и чудесным образом, вы это знаете лучше меня, страхуют детей от всех пороков", - добавил он.