Песков призвал не забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией

Пресс-секретарь президента России отметил, что спортсменка никого не осуждала и не критиковала

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Реакция спортивной общественности на заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой понятна, однако не стоит забывать о ее заслугах перед Россией. Такое мнение ТАСС в четверг высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой. Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать", - сказал Песков.

17 июля Исинбаева сообщила в социальных сетях, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным". Также ранее сообщалось, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе.

Исинбаевой 41 год, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе, четыре раза - чемпионаты мира в помещении. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.