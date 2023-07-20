"Санта-Колома" под руководством Черышева вышла во второй раунд отбора Лиги конференций

В первом квалификационном раунде андоррская команда оказалась сильнее "Пенибонта" из Уэльса

ТАСС, 20 июля. Футбольный клуб "Санта-Колома" из Андорры со счетом 2:0 обыграл валлийский "Пенибонт" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча прошла в четверг в Андорра-ла-Велье.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. На первой добавленной к первому дополнительному тайму минуте счет открыл Иван Гарридо, на 119-й минуте отличился Кристиан Новоа. Первая встреча закончилась со счетом 1:1. Во втором квалификационном раунде "Санта-Колома" сыграет с победителем противостояния между черногорской "Сутьеской" и "Космосом" из Сан-Марино.

С июля 2022 года главным тренером "Санта-Коломы" является россиянин Дмитрий Черышев. По итогам сезона-2022/23 команда заняла третье место в чемпионате Андорры.