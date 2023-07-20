20 июля, 18:15
Футбол в Англии

Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона Онана перешел в "Манчестер Юнайтед"

EPA-EFE/ ERDEM SAHIN
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана
© EPA-EFE/ ERDEM SAHIN

Контракт с голкипером подписан до июня 2028 года с опцией продления еще на один год

ТАСС, 20 июля. Камерунский вратарь Андре Онана подписал контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Контракт с игроком подписан до июня 2028 года с опцией продления еще на один год.

Онана 27 лет, с 2022 года он выступал за итальянский "Интер". В составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2022/23, где команда из Милана уступила английскому "Манчестер Сити" (0:1). С 2015 по 2022 год Онана выступал за нидерландский "Аякс", с которым трижды выиграл чемпионат и дважды - Кубок Нидерландов. В 2017 году в составе "Аякса" Онана вышел в финал Лиги Европы, где команда уступила "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

В составе сборной Камеруна Онана стал бронзовым призером Кубка африканских наций 2022 года. 

Теги:
Футбол в Англии
© Информационное агентство ТАСС
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