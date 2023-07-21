Новый сезон Российской премьер-лиги стартует матчем "Динамо" - "Краснодар"

Встреча на "ВТБ-Арене" начнется в 19:00 мск

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сезон-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчем между московским "Динамо" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:00 мск.

По итогам прошлого сезона "Динамо" заняло девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. "Краснодар" с 48 очками расположился на шестой позиции. В прошлом сезоне команды провели два матча, "Краснодар" на своем поле победил со счетом 3:1, встреча в Москве завершилась вничью - 0:0. Сезоном ранее "Динамо" одержало домашнюю и выездную победы (1:0, 1:0).

"Динамо" и "Краснодар" попали в одну группу в Фонбет - Кубке России, вместе с ними в ней сыграют московский "Спартак" и "Пари Нижний Новгород". Команды проведут первый матч 9 августа в Москве, вторая игра состоится 19-21 сентября в Краснодаре. В прошлом сезоне "Динамо" завершило турнир на стадии первого этапа 1/2 финала "пути регионов", уступив тольяттинскому "Акрону" (0:0, 1:4 - по пенальти), "Краснодар" дошел до суперфинала турнира и проиграл ЦСКА (1:1, 5:6 - по пенальти).

В летнее трансферное окно в "Краснодар" перешел ранее выступавший за "Оренбург" полузащитник Александр Эктов. Краснодарскую команду покинули защитник Кристиан Рамирес, который перешел в венгерский "Ференцварош", и полузащитник Алексей Ионов, с которым не стали продлевать соглашение, он продолжит карьеру в "Ростове".

В состав "Динамо" вернулся парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, который в прошлом году приостановил контракт с бело-голубыми, воспользовавшись правилом Международной федерации футбола (ФИФА). Минувший сезон он провел в бразильском "Коринтиансе". "Динамо" покинул польский полузащитник Себастьян Шиманьский, он перешел в турецкий "Фенербахче", в cезоне-2022/23 игрок выступал в аренде в нидерландском "Фейенорде". Также из команды ушел уругвайский защитник Гильермо Варела, контракт с которым истек. Хорватский полузащитник Никола Моро перешел на постоянной основе в итальянскую "Болонью".

22 июня на пост главного тренера "Динамо" был назначен чех Марцел Личка. Контракт с 46-летним специалистом, который ранее возглавлял "Оренбург", рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два. На этом посту он сменил Павла Алпатова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки в мае серба Славиши Йокановича. В тренерский штаб Лички вошел воспитанник "Динамо" Ролан Гусев, выступавший за бело-голубых с 1994 по 2001 год, Марио Личка, Адесойе Ойеволе и Алексей Радевич, тренером вратарей остался Дмитрий Изотов.

Лидеры чемпионата

Новый сезон в России стартовал матчем за Олимпбет - Суперкубок России, в котором чемпион прошлого розыгрыша РПЛ петербургский "Зенит" победил обладателя Кубка России ЦСКА (0:0, 5:4 - по пенальти). Летом к "Зениту" присоединился бывший футболист ЦСКА и сборной России Марио Фернандес. На правах свободного агента клуб покинул полузащитник Далер Кузяев, который подписал контракт с французским "Гавром". Также руководство "Зенита" разрешило искать новый клуб бразильскому полузащитнику Венделу.

Занявший второе место в таблице РПЛ по итогам прошлого сезона ЦСКА пока что никак не укрепился. При этом армейский клуб покинул парагвайский полузащитник Хесус Медина, который перешел в состав бронзового призера прошлого сезона - московского "Спартака". Также к красно-белым присоединился конголезский нападающий Тео Бонгонда, который перешел из испанского "Кадиса".

"Зенит" в прошлом сезоне в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не считает "Зенит" явным фаворитом нового сезона РПЛ. "С моей точки зрения, фаворитов нет, - сказал Колосков. - "Зенит" не является фаворитом на сегодняшний день по той игре, которую он показывает во всяком случае, тем более поговаривают, что то Малком уйдет, то Клаудиньо, а могут и оба уйти. Но дело даже не в этом. Хотя потеря обоих - это потеря не только "Зенита", но и нашего футбола, потому что это два ярких футболиста. Я считаю, что сейчас есть несколько команд, которые не просто как-то конкурентными будут в борьбе с "Зенитом", но и в состоянии будут побороться за первые места. Это ЦСКА, "Ростов", "Локомотив", "Краснодар". Поэтому не считаю, что у нас есть явный фаворит в лице "Зенита".

Бывший главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин считает, что "Зенит" является главным фаворитом предстоящего чемпионата. "Очень хороший был матч за Суперкубок России, эта игра еще раз показала, что с "Зенитом" можно и нужно соперничать, - сказал Семин. - Я думаю, что соперники у "Зенита" все те же, это ЦСКА и "Спартак", обязаны конкурировать "Динамо", "Краснодар" и "Локомотив". Сейчас все начинают с нуля, право называться грандом достигается только победами. У "Зенита" много побед, они фавориты. У "Зенита" лучший тренер России, лучшая организация. Как они в этом году сработают, покажет чемпионат".

В первом туре ЦСКА 22 июля на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Зенит" в этот же день в гостях встретится с "Пари Нижний Новгород", "Спартак" 23 июля на своем поле примет "Оренбург".

Перестановки в РПЛ

По итогам прошлого сезона РПЛ подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо" заняли 15-е и 16-е места соответственно. Они покинули состав участников высшего дивизиона чемпионата России. На их места пришли казанский "Рубин" и калининградская "Балтика", которые расположились на первой и второй позициях соответственно в Мелбет - Первой лиге.

Занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ "Пари НН" и воронежский "Факел" провели стыковые матчи за право сыграть в высшем дивизионе против красноярского "Енисея" и московской "Родины", которые расположились на четвертой и пятой позициях Первой лиги. Владикавказская "Алания", ставшая третьей в первенстве первого дивизиона, не получила лицензию от РФС для выступления в РПЛ, поэтому не принимала участие в этих играх. "Факел" победил "Енисей" по сумме двух встреч (2:0, 1:0), "Пари НН" - "Родину" (3:0, 0:2).

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ. 20 июля в Минцифры РФ сообщили, что карту болельщика оформили более 1 млн человек.

В других матчах первого тура РПЛ "Локомотив" 22 июля дома сыграет с "Рубином", грозненский "Ахмат" в этот же день на своем поле встретится с самарскими "Крыльями Советов", 23 июля "Балтика" на выезде проведет матч с "Сочи", "Факел" в гостях сыграет с "Ростовом".