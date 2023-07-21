Габрилян заявил, что Ласицкене может досрочно завершить сезон ради полного восстановления

Спортсменка в нынешнем летнем сезоне выходила на старт один раз - на командном чемпионате страны в Сочи в конце мая

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит остаток летнего сезона, если не сумеет полностью восстановиться после травмы ахиллова сухожилия. Об этом сообщил журналистам в пятницу личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Во главе угла - выздоровление, стоит задача не залечить травму, а вылечить, восстановиться полностью, а потом уже выступать. Пусть даже это случится в начале следующего года", - сказал Габрилян.

"Восстановление продолжается, уже начали бегать. Но о том, когда Маша начнет выступать, пока сложно говорить. Если она будет способна прыгать в соревновательном режиме, чтобы не навредить себе, то тогда выступит на чемпионате России", - добавил тренер.

В случае пропуска чемпионата России Ласицкене не сможет согласно регламенту выступить на августовском финале "Королевы спорта" в Екатеринбурге из-за недостаточного количества рейтинговых очков. "Я об этом даже не думал, потому что был больше сконцентрирован на том, чтобы Маша выздоровела и быстрее начала прыгать. А спешить ни в коем случае нельзя. Ведь мы еще даже не прыгали, на днях только начнем делать тренировочные прыжки. И в зависимости от этого будем решать, как быть дальше", - сказал Габрилян.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске с 3 по 6 августа. Ласицкене в текущем летнем сезоне выходила на старт один раз, когда в конце мая на командном чемпионате страны в Сочи показала второй результат с прыжком на 1,88 метра.