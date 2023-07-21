Анна Сень считает, что санкции не позволят российским гандболисткам выступить на Олимпиаде

У женской сборной страны еще остается возможность квалифицироваться на Игры в Париже через чемпионат мира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать россиян к соревнованиям по командным видам спорта лишит отечественных гандболисток возможности выступить на Олимпиаде в Париже. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала олимпийская чемпионка 2016 года Анна Сень, выступающая за гандбольный клуб "Ростов-Дон".

"К сожалению, на Париж я надежду потеряла, но надеюсь, что в дальнейшем нас будут потихонечку допускать. Читая все новости, что пишет МОК и так далее, к сожалению, я лично надежду потеряла. Мне очень жаль тех молодых девчонок, которые пропускают сейчас Олимпиаду и не смогут себя проявить так, как проявили мы себя в 2016 и 2021 годах, - сказала Сень. - Но, я думаю, с такими решениями мы должны становиться только сильнее, ждать, пока нас допустят, и вернуться только за золотыми медалями".

Спортсменка уверена, что аналогичные соревнования могут быть организованы в России и спортсмены смогут на них проявить себя. "Люди готовятся, люди мечтают о международных соревнованиях, люди верят, что Россия может выигрывать на этих международных соревнованиях. Мы не один раз доказывали и показывали, что мы сильная спортивная нация, которая обязана участвовать", - добавила Сень.

В конце марта МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях. Международная федерация гандбола поддержала это предложение. Мужская сборная России по гандболу уже потеряла шанс выступить на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. У женской команды еще остается возможность квалифицироваться через чемпионат мира, который пройдет в ноябре-декабре в Дании, Норвегии и Швеции. Российских гандболисток пока нет среди участниц турнира, однако они могут получить специальное приглашение (wild card) от международной федерации.

Женская сборная России победила на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала второй в 2021 году на Олимпиаде в Токио.