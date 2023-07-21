Тренер Ласицкене объяснил, почему долго идет процесс восстановления спортсменки

Прыгунья в высоту выступила только на одном соревновании в сезоне, признавшись, что испытывала боль в ноге

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Реабилитация после травмы ахиллова сухожилия длится продолжительное время, по этой причине прыгунья в высоту Мария Ласицкене уже пропустила большинство соревнований летнего сезона. Об этом журналистам рассказал в пятницу личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Ахиллово сухожилие обычно очень долго лечится, - сказал Габрилян. - Это связано с тем, что оно мало обогащается кровью, циркуляция низкая. Поэтому очень долго проходит процесс восстановления. Этот период в два раза дольше, чем, допустим, после мышечной травмы, которая была у Маши перед Олимпиадой в Токио".

Олимпийская чемпионка Ласицкене открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, где заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все последующие соревнования летнего сезона Ласицкене вынуждена была пропустить.