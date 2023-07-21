Манагарова считает, что отстранение россиянок негативно скажется на развитии гандбола

По мнению вице-чемпионки Олимпийских игр, спорт должен оставаться вне политики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Отстранение россиянок от международных соревнований негативно скажется на развитии мирового гандбола, спорт должен быть вне политики. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала капитан гандбольного клуба "Ростов-Дон" и серебряный призер Олимпиады в Токио Юлия Манагарова.

"В этом ничего позитивного и хорошего нет, так как спорт должен быть вне политики. Но так как ситуация нам показывает, что это все связано с именно с политикой, это очень плохо будет влиять на спортсменов, на развитие спорта в общем да и вообще на конкуренцию во всем мире в спорте", - сказала Манагарова.

По мнению гандболистки, все атлеты хотят соревноваться с сильнейшими, некоторые посвящают спорту всю жизнь, поэтому забирать у них возможность участвовать в международных турнирах неправильно.

"Это как забирают какую-то возможность, мечту. Спортсмены все работают, готовятся, и это может быть единственный шанс попасть на такие соревнования, как чемпионат мира или Европы, Олимпиада, - добавила Манагарова. - Нам главное делать свою работу, получать от этого удовольствие, делать себя лучше каждый день. Все зависит от Бога, от ситуации, поэтому есть, конечно же, надежда в сердце".

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях. Международная федерация гандбола (IHF) поддержала это предложение. Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже, у женской команды еще остается шанс квалифицироваться через чемпионат мира, который пройдет в ноябре-декабре в Дании, Норвегии и Швеции. Российских гандболисток пока нет среди участниц турнира, однако они могут получить специальное приглашение от IHF.

Женская сборная России победила на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала второй в 2021 году на Олимпиаде в Токио.