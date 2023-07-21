Роман Ротенберг заключил контракт с петербургским хоккейным клубом СКА на пять лет

Специалист возглавляет команду с января 2022 года

ТАСС, 21 июля. Совет директоров петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА принял решение подписать пятилетний контракт с главным тренером команды Романом Ротенбергом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СКА.

"Хочу поблагодарить совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на 5 лет, - написал Ротенберг в своем телеграм-канале. - Наша общая задача - реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперед".

Генеральным директором СКА назначен Дмитрий Константинов, ранее занимавший должность финансового директора клуба. Исполнительный директор петербургского клуба Андрей Точицкий покинул свой пост.

Ротенбергу 42 года, он возглавляет СКА с 4 января 2022 года. В сезоне-2021/22 команда под его руководством дошла до финала Западной конференции плей-офф, где проиграла ЦСКА (3-4), в сезоне-2022/23 команда из Санкт-Петербурга уступила московским армейцам на той же стадии со счетом 2-4 в серии. Также Ротенберг возглавлял сборную "России 25".