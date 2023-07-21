Российских велогонщиков вынуждают осудить СВО для участия в международных соревнованиях

Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый заявил, что выступает против подписания специальной декларации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские велогонщики должны подписывать декларации с осуждением специальной военной операции (СВО) для выступления на чемпионатах мира и Европы, а также Кубке мира. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

Чемпионат мира 2023 года пройдет в Глазго с 5 по 13 августа.

"Естественно, нам прислали такую декларацию, что мы осуждаем СВО, - сказал Кучерявый. - Что касается моей личной позиции, то я против такого выезда, а найдутся же люди, которые вне списках сборной, заявятся и поедут. Никакого отношения к нам не имеют вообще, ни к субъекту, ни к сборной России. Я знаю, что некоторые так делают, какая-то девочка и папа занялись, мы слышали о них. Но это же политика все, лишь бы кто-то приехал, чтобы вокруг был пиар - "русские приехали".

"Но я против таких выездов. Декларацию с осуждением СВО нужно подписывать только для участия в чемпионате мира? Чемпионат мира, Кубок мира, чемпионат Европы. То есть на основные турниры", - добавил Кучерявый.