Фигуристка Берестовская пока не возобновила тренировки после реабилитации

Спортсменка планировала вернуться на лед к сентябрю 2022 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Берестовская не возобновляла тренировки после реабилитации. Об этом ТАСС в пятницу сообщил ее тренер Сергей Давыдов.

Берестовская, владевшая четверным тулупом, планировала выступать в прошлом сезоне, она должна была вернуться на лед к сентябрю 2022 года.

"Она пока не возобновляла тренировки. Договоренность такая - как только будет готова, звонит и выходит на лед", - сообщил Давыдов.

Берестовской 15 лет, она является победительницей этапа Кубка России среди юниоров, а также заняла пятое место на чемпионате России среди юниоров сезона-2021/22.