Чемпионат России по лыжероллерам в Югре впервые покажут на городских рекламных экранах

Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по лыжероллерам, который пройдет в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля, покажут на городских рекламных экранах. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

"В этом году мы сделали большой упор на трансляции гонок чемпионата, поскольку он зрелищный и его важно показать в деталях. Трансляции будут не только в интернете и на телевидении, но и впервые мы задействуем городские площадки, огромные экраны в Ханты-Мансийске. И все желающие смогут в разных точках муниципалитета следить за ходом соревнований, смотреть, как борются спортсмены на трассе", - сказала она.

По ее словам, также впервые на центральной площади Ханты-Мансийска прямо во время гонок зрители смогут посетить мастер-классы спортивных секций, задать вопросы их представителям и записать своих детей. Непосредственно на месте проведения состязаний комментировать гонки будут двукратный чемпион мира по биатлону, трехкратный чемпион мира по лыжероллерам Дмитрий Ярошенко и ведущий "Матч ТВ" Андрей Романов.

Как уточнили ТАСС в отделе по связям с общественностью и СМИ "Юграмегаспорт", вход на все гонки будет бесплатным. "Во время проведения гонок на территории Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко для болельщиков предусмотрен ряд активностей: бампер-бол, перетягивание каната, дартс, настольный теннис. А 30 июля по окончании мужского масс-старта состоятся любительские гонки для участников от 18 лет и старше", - отметили в "Юграмегаспорт".

Спринт и масс-старт чемпионата России по лыжероллерам состоятся на улицах Ханты-Мансийска 29 и 30 июля. Остальные гонки пройдут в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. Планируется, что в соревнованиях примет участие олимпийский чемпион лыжник Сергей Устюгов. Всего ожидается более 100 лучших спортсменов страны.