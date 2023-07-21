21 июля, 09:43
Фигурное катание

Фигуристы Хавронина и Нарижный готовятся выступить на контрольных прокатах

Тренер спортсменов Денис Самохин сообщил, что новые программы пары готовы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Новые программы танцевальной пары Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного готовы, фигуристы планируют выступить на контрольных прокатах. Об этом ТАСС в пятницу сообщил тренер спортсменов Денис Самохин.

Нарижный ранее выступал с Аннабель Морозовой и Елизаветой Шанаевой. Хавронина с 2018 года выступала в паре с Дарио Чиризано, но в январе этого года их дуэт распался.

"Все идет хорошо, в рабочем режиме. Программы у ребят готовы. Готовимся выступить на взрослых контрольных прокатах, если допустят", - сообщил Самохин.

Контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в Москве. 

Теги:
Фигурное катание
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