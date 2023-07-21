Турецкие "Бешикташ" и "Фенербахче" примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

На турнире также выступят шесть российских клубов

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турецкие баскетбольные клубы "Бешикташ" и "Фенербахче" сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

В турнире также примут участие шесть лучших команд по итогам прошлого сезона Единой лиги ВТБ - казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань", московский ЦСКА, петербургский "Зенит", нижегородский "Пари Нижний Новгород" и московский МБА.

"Фенербахче" - постоянный участник Евролиги с огромной базой поклонников, это один из сильнейших клубов Европы, который возглавляет самый побеждающий тренер Единой лиги ВТБ Димитрис Итудис, с 2014 по 2022 год работавший в ЦСКА. "Бешикташ" - участник Еврокубка, который также очень хорошо всем известен на международной арене. Надеемся, что в Москве на "ВТБ-Арене" все увидят и услышат знаменитых турецких болельщиков, которые всегда активно поддерживают свои команды на выездах", - сказал Кущенко.

"В прошлом году участниками суперкубка стали сербские клубы "Мега" и "Партизан" с легендарным тренером Желько Обрадовичем, за что им большое спасибо. В этом году уровень зарубежных команд как минимум не хуже - турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ" тщательно планируют предсезонное расписание и рассматривают наш турнир как важную часть подготовки к Евролиге, Еврокубку и национальному первенству", - добавил собеседник агентства.

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет с 21 по 24 сентября в Москве. Турнир состоится в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является петербургский "Зенит".