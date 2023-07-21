Футболист Агкацев назвал школу вратарей "Краснодара" лучшей в России

В прошедшем сезоне голкипер провел за команду восемь матчей

ТАСС, 21 июля. Академия футбольного клуба "Краснодара" лучше всех в России работает с вратарями. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в пятницу высказал вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев.

"Смело могу сказать, что у нас лучшая вратарская школа в стране, работают отличные тренеры вратарей. Уверен, что в ближайшее время выпустится еще немало выдающихся голкиперов. В каждом возрасте свой тренер, есть общая философия, все ей следуют, поэтому на выходе получается отлаженная вратарская линия", - сказал Агкацев.

Также он объяснил, почему тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает его современным голкипером. "На самом деле, мне с детства нравилась игра низом. Еще в академии нас заставляли играть двумя ногами, это огромный плюс. Наверное, во многом из-за этого Виталий Витальевич считает меня современным вратарем", - отметил футболист.

Агкацеву 21 год, в 2015 году он попал в академию "Краснодара", за который выступает по сей день. В прошедшем сезоне он провел за команду восемь матчей во всех турнирах, четыре из них - "сухие".