Агкацев назвал высокими требования тренера "Краснодара" Ивича к игрокам стартового состава

Вратарь назвал сербского тренера очень качественным специалистом

ТАСС, 21 июля. Сербский специалист Владимир Ивич по приходе в "Краснодар" дал понять футболистам стартового состава, что у него высокие требования к ним. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал в пятницу вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев.

"Это очень качественный специалист. Ивич сразу дал понять, что у него высокие требования к игрокам стартового состава. На сборах была хорошая атмосфера, все старались себя проявить", - сказал Агкацев.

"Сразу после его прихода у нас было собрание по поводу ситуации в клубе - он сказал, что теперь нужно побеждать в каждом матче и добыть наконец заветный трофей. Ивич прямо сказал, что именно для этого существуют соревнования - для победы. Выходить просто так на матчи не нужно", - добавил футболист.

Ивичу 46 лет, он работает в "Краснодаре" с января 2023 года. Под его руководством команда одержала 12 побед, потерпела 4 поражения и 5 раз сыграла вничью в различных турнирах. В прошедшем сезоне "Краснодар" под руководством серба вышел в суперфинал Фонбет - Кубка России, где уступил по пенальти московскому ЦСКА.