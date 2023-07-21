Равиль Измайлов высоко оценил результаты работы на посту гендиректора "Пари НН"

Пост гендиректора нижегородского футбольного клуба займет заместитель губернатора - министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Равиль Измайлов, который покинул должность генерального директора футбольного клуба "Пари Нижний Новгород", высоко оценивает свою работу на этом посту. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции.

Ранее в пятницу стало известно, что пост гендиректора нижегородского футбольного клуба займет заместитель губернатора - министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Для себя лично очень высоко оцениваю время в клубе, горжусь своей работой, очень счастлив, что выдалась такая возможность. Могу сейчас сказать огромное спасибо Глебу Сергеевичу [Никитину] (губернатор Нижегородской области - прим. ТАСС). Я читаю, что искренне, честно и достаточно правильно развивал футбольный клуб", - сказал Измайлов.

Он отметил, что сейчас футбольный клуб имеет все возможности, чтобы прогрессировать. "Душой и сердцем я всегда буду с этим футбольным клубом. Мы привлекли достаточно много интересных партнеров", - добавил он.

Измайлову 41 год. Он работал в "Пари НН" с 2020 года. По итогам прошлого сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) нижегородская команда заняла 13-е место. "Пари НН" обыграл московскую "Родину" (3:0, 0:2) в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе и остался в РПЛ. Ранее Измайлов работал в московском "Спартаке", входил в организационный комитет чемпионата мира 2018 года в России.