Новый гендиректор "Пари НН" уверен в том, что команда будет расти после смены руководства

Пост гендиректора нижегородского клуба вместо Равиля Измайлова займет заместитель губернатора - министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Новый генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов уверен, что в работе футбольного клуба не будет провалов после смены руководства, команду ждет рост. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции.

В пятницу стало известно, что пост гендиректора нижегородского футбольного клуба вместо Равиля Измайлова займет заместитель губернатора - министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Все будет максимально открыто. Ну и, конечно же, развитие, развитие безшовное. Не будет какого-то провала после ухода, будет рост, я надеюсь", - сказал Мелик-Гусейнов.

Он отметил, что будет опираться в том числе на опыт Измайлова. "Будем приглашать и просить поддержки со стороны экспертов, находящихся как в Нижегородской области, так и за ее пределами", - добавил новый руководитель клуба.

Мелик-Гусейнов выразил уверенность в том, что он станет достойным преемником Измайлова.

По итогам прошлого сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) нижегородская команда заняла 13-е место. "Пари НН" обыграл московскую "Родину" (3:0, 0:2) в стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе и остался в РПЛ.