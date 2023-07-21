Российский футбольный союз примет участие в саммите Россия - Африка

В рамках работы на саммите руководство РФС планирует провести переговоры с рядом африканских государств по дальнейшему сотрудничеству и проведению товарищеских матчей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) будет участвовать в саммите Россия - Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова.

"Наше участие в правительственном саммите Россия - Африка является продолжением системной работы РФС в сфере международных отношений и развития деловых партнерств, которую мы начали, впервые приняв участие на ПМЭФ-2023 (Петербургском международном экономическом форуме - прим. ТАСС) месяцем ранее, - сказала Сурикова. - В рамках нового форума мы планируем организовать ряд панельных дискуссий, встреч и переговоров. У нас будет собственный павильон, а в завершении саммита совместно с Росконгрессом мы запланировали товарищеский матч с участием легенд сборной России и звезд Африки, в разное время игравших за клубы Российской премьер-лиги, а также политиков, бизнесменов и дипломатов".

Отмечается, что в рамках работы на саммите руководство РФС планирует провести переговоры с рядом африканских государств по дальнейшему сотрудничеству и проведению товарищеских матчей.

Это будет уже второй саммит Россия - Африка. Первый раз мероприятие состоялось 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".