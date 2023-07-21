Винер считает, что Исинбаеву не стоит поливать грязью после заявления о воинском звании

Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала номинальным

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, высказавшуюся о своей бывшей принадлежности к армейскому спорту, не нужно подвергать жесткой критике. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

"Я не считаю, что Елену Исинбаеву нужно мазать сейчас черной краской, - сказала Винер. - Она была спортсменкой ЦСКА и не участвовала ни в каких военных мероприятиях. Лена просто принадлежала Центральному спортивному клубу армии, поэтому она и сказала, что имела к армии номинальное отношение. И разве она заявила что-то еще криминальное?"

"Да, она сказала, что является человеком мира, значит, выбрала себе такой путь. Кто-то хочет быть патриотом своей страны, а кто-то - стать человеком мира. Она пошла по второму пути, а когда-то была прекрасной спортсменкой, очень долгое время защищала честь российского флага, была примером для молодежи и показывала высочайшие результаты. И я думаю, что ее сейчас не надо обливать грязью", - добавила собеседница ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС заявил, что Исинбаева имеет большие заслуги перед страной и не заслуживает огульной критики в свой адрес. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал журналистам, что выступает против того, чтобы делать поспешные выводы в отношении двукратной олимпийской чемпионки, призвав в первую очередь опираться на факты.

17 июля Исинбаева сообщила в социальных сетях, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала номинальным. Также ранее сообщалось, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе.

Исинбаевой 41 год, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе, четыре раза - чемпионаты мира в помещении. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.