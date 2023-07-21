Первое заседание CAS по компенсации за чемпионат мира по волейболу в России пройдет осенью

Турнир должен был пройти в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года, но был перенесен в Польшу и Словению из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о компенсации российской стороне затрат на подготовку к проведению мужского чемпионатв мира по волейболу 2022 года пройдет осенью. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

"Сейчас идет процесс предоставления всех материалов. Первое задание планируется осенью", - сказал Шевченко.

В мае 2023 года стало известно, что ВФВ подала иск в CAS с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Позднее ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на чемпионат мира. Как ранее сообщал ТАСС, ВФВ потребовала компенсацию в размере $80 млн.