Агент футболиста Опоку сообщил о прекращении переговоров со "Спартаком"

Агент защитника Секу Траоре отметил, что общается с московским "Динамо"

ТАСС, 21 июля. Защитник французского футбольного клуба "Амьен" и сборной Ганы Николас Опоку не перейдет в московский "Спартак" этим летом, переговоры между командами прекращены. Об этом "Спорт-экспрессу" в пятницу рассказал агент игрока Секу Траоре.

"На данный момент мы не ведем переговоры со "Спартаком". Остается ли интерес от московского "Динамо"? Да, мы общаемся с ними, но пока все идет медленно", - сказал Траоре.

Опоку 25 лет, он выступает за "Амьен" с лета 2021 года. За команду футболист провел 79 матчей и отметился 2 результативными передачами. По ходу карьеры игрок также выступал за "Клуб Африкен" из Туниса, итальянский "Удинезе" и ганский "Берекум Челси". В составе сборной Ганы Опоку принял участие в 12 играх, забив 1 гол.