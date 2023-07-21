21 июля, 13:47
Допинг в спорте

РУСАДА погасило все полученные от Всемирного антидопингового агентства счета

Михаил Джапаридзе/ ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) перечислило деньги Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за мониторинг деятельности организации с момента вынесения Спортивным арбитражным судом (CAS) санкций. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе РУСАДА, был закрыт последний счет, полученный от WADA в соответствии с решением CAS.

"В процессе выполнения финансовых обязательств РУСАДА столкнулось с определенными трудностями, - заметили в пресс-службе. - В связи с ростом курса валют агентством были предприняты дополнительные меры в целях покрытия дефицита средств для оплаты счетов. Благодаря оперативной проработке вопросов со стороны Минфина России, а также благодаря привлечению средств от приносящей доход деятельности, РУСАДА в сжатые сроки смогло выплатить всю необходимую сумму".

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры. 

Теги:
Допинг
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация