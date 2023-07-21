РУСАДА погасило все полученные от Всемирного антидопингового агентства счета

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) перечислило деньги Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за мониторинг деятельности организации с момента вынесения Спортивным арбитражным судом (CAS) санкций. Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе РУСАДА, был закрыт последний счет, полученный от WADA в соответствии с решением CAS.

"В процессе выполнения финансовых обязательств РУСАДА столкнулось с определенными трудностями, - заметили в пресс-службе. - В связи с ростом курса валют агентством были предприняты дополнительные меры в целях покрытия дефицита средств для оплаты счетов. Благодаря оперативной проработке вопросов со стороны Минфина России, а также благодаря привлечению средств от приносящей доход деятельности, РУСАДА в сжатые сроки смогло выплатить всю необходимую сумму".

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры.