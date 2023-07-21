Российские велогонщики на треке лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже

Это стало понятно после непопадания россиян на чемпионат мира, который пройдет в августе в Глазго

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские велогонщики на треке окончательно лишились возможности попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париж из-за непопадания на чемпионат мира в Глазго. Об этом ТАСС в пятницу сообщил старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира по велоспорту пройдет в Глазго с 3 по 13 августа.

"Нам был разрешен допуск в нейтральном статусе, но это при заполнении определенных деклараций, мы это даже не рассматривали. Для выступления на Олимпийских играх надо иметь соответствующий рейтинг, чемпионат мира в Глазго в этом отношении был самым важным стартом, на нем и определятся, кто попадает на Игры, - рассказал Ковпанец. - Для нас не будет дополнительных систем отбора - есть определенное количество участников, квота. Надо пройти два чемпионата Европы, чемпионат мира и Кубок наций, венцом всего этого и был чемпионат мира. Даже если в следующем году нам разрешат выступать, мы просто не наберем необходимых для попадания на Олимпиаду очков".