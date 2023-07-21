Российские велогонщики на треке не подавали заявки о переходе в другую страну

Как сообщил ТАСС тренер сборной Сергей Ковпанец, представители других стран предпринимали попытки предложить условия российским спортсменам

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российским велогонщикам на треке поступают предложения выступать за другие страны, но они не подают заявок на переход. Об этом ТАСС в пятницу сообщил старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец.

Ранее Ковпанец сообщил ТАСС, что команда лишилась возможности выступить на Олимпиаде в Париже, поскольку спортсмены не попадают на чемпионат мира в Глазго.

"Только в прошлом году Михаил Яковлев, наш рекордсмен, ушел в команду Израиля. Он просил поменять гражданство, у него были там родственники, и сейчас он воссоединился с семьей, готовится к Олимпиаде, довольно успешно выступает. Были попытки предложить определенные условия другим спортсменам, но никто из них заявок на переходы не подавал", - сообщил Ковпанец.

Яковлеву 22 года, осенью 2021 года он стал третьим в дисциплине "кейрин" на чемпионате мира по велоспорту на треке. Яковлев является рекордсменом мира в дисциплине "гит" на 200 м с хода.