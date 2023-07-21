ФИФА сняла запрет с клуба "Родина" на регистрацию футболистов

18 июля ФИФА запретила "Родине" регистрировать новых игроков из-за жалобы словенского клуба "Браво" по трансферу защитника Мити Крижана

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет с московского клуба "Родина", выступающего в Мелбет - Первой лиге, на регистрацию новых игроков. Об этом ТАСС в пятницу сообщил пресс-атташе столичного клуба Артем Лисовский.

18 июля стало известно о том, что ФИФА запретила "Родине" регистрировать новых игроков из-за жалобы словенского клуба "Браво" по трансферу защитника Мити Крижана.

"ФИФА сняла запрет на регистрацию новых игроков, вопрос решен положительно. Все технические нюансы были решены, клуб заявил всех новых игроков на следующий тур, они уже смогут сыграть в следующих матчах. Это касается как первой команды, так и второй", - сказал Лисовский.

В следующем матче "Родина" сыграет в гостях против новороссийского "Черноморца".