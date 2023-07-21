Свищев считает, что международные спортивные федерации должны ввести санкции против Чехии

Ранее в Чехии был введен запрет на выступление спортсменов и команд из России на территории страны

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Международные спортивные федерации должны ввести санкции против Чехии, запретившей россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Сильные и самостоятельные федерации принимают верные решения, - сказал Свищев. - Мы такие решения поддерживаем. Если страна-организатор не в состоянии обеспечить визовую поддержку, то в них не должны проходить международные соревнования. Будем надеяться, что это коснется и других стран".

"Нужно подобные меры ввести против той же Чехии, которая запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Ну и МОК необходимо к этому процессу подключиться", - добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что Польская федерация спортивной борьбы лишена права проведения молодежного чемпионата мира для спортсменов до 20 лет из-за невыполнения контрактных обязательств по обеспечению визовой поддержки участникам.

В июне правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России.