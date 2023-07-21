Ольховский считает, что теннисист Рублев выглядел значительно увереннее Зверева

Андрей Рублев обыграл Александра Зверева в четвертьфинале турнира в шведском Бостаде

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев играл значительно стабильнее и увереннее представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал победитель двух турниров Большого шлема Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россиянина. В полуфинале Рублев сыграет против победителя матча между аргентинцами Федерико Кориа и Франсиско Черундоло.

"Ничего удивительного в победе Андрея нет, он изначально был фаворитом этого матча. На мой взгляд, Андрей показал более уверенную, более стабильную игру. В решающие моменты матча он выглядел гораздо лучше. К тому же, неизвестно, в каком психологическом состоянии находился Александр на корте из-за новых обвинений [в нанесении телесных повреждений] в его адрес", - сказал Ольховский.

Рублев одержал вторую победу подряд над Зверевым, до 2023 года россиянин никогда не побеждал представителя Германии а турнирах ATP. "Андрей стал играть стабильнее, но и Зверев стал играть хуже по сравнению с прошлым годом. В этом и кроется причина последних побед Рублева над Зверевым: один стал играть лучше, увереннее, а другой - хуже", - отметил собеседник агентства.

Турнир в Бостаде относится к категории ATP 250, он проводится на грунтовых кортах, призовой фонд соревнований составляет €563 тыс. Действующим победителем турнира является Черундоло. Россияне никогда не выигрывали эти соревнования.